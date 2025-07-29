أخبار من السعودية.. إعلان تفاصيل التراخيص الإلكترونية الجديدة لصغار مربي الماشية والدواجن

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:11 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر منصة ”نما“، تهدفان إلى تمكين صغار المربين من ترخيص أنشطة التربية الريفية للدواجن والماشية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمات تتيح للمستفيدين إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة الأنشطة بسهولة، وفق اشتراطات تنظيمية دقيقة تدعم استدامة القطاع. وأشارت إلى أن خدمة ترخيص تربية الماشية الريفية قد بدأ العمل بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025م، بهدف دعم المربين وتنظيم أنشطتهم.

وأكدت الوزارة أن الخدمتين الجديدتين صُممتا لتلبية احتياجات المستفيدين وخدمتهم بأسرع الطرق، فضلاً عن أتمتة إجراءات الرخص الزراعية بالكامل.

وأضافت أن هذا التحول سيسهم في استخراج تقارير تفصيلية محكمة وتنظيم سير الأعمال بين الوزارة والجهات الخدمية ذات العلاقة، مثل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية.

ودعت الوزارة جميع المربين المعنيين إلى الاستفادة من هذه الخدمات المتاحة عبر منصة ”نما“ الإلكترونية

وشددت على أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الزراعية، بما يصب في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية المملكة 2030.