سكني يعلن موعد صرف دفعة أغسطس 2025 للمستفيدين من البرنامج وأهم التفاصيل

يشكل دعم سكني أهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية لكونه واحد من أهم البرامج الخاصة بدعم الأسر والمواطنين السعوديين بشكل عام، حيث يتم تقديم الدعم للأسر التي تعاني من دخل منخفض بعد التعاون الذي قد تم بين وزارة الإسكان السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف توفير سكن خاص لكل مواطن وتأمين حياته هو واسرته، وسنقوم بعرض وتوضيح تفاصيل موعد صرف دفعة أغسطس من دعم سكني بجانب توضيح الفئات المستفيدة من الدعم.

موعد صرف دفعة أغسطس من دعم سكني

اهتم العديد من الأشخاص بالوصول إلى تفصيل موعد صرف دفعة شهر أغسطس من دعم سكني، حيث يشكل الدعم أهمية كبيرة ترتبط بمدى الوصول إلى تفاصيل ومعلومات الحصول على الدعم وموعد صرفه المحدد من قبل البرنامج، حيث ينم صرف الدعم في يوم 24 من كل شهر ميلادي، إلا أن موعد صرف الدعم قد يتم تبكيره أو تأخيره في حاله تعارض اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع أو مع أي عطلة رسمية.

ومن المقرر أن يتم صرف المبلغ الخاص بدعم سكني لدفعة شهر أغسطس في موعد المحدد وهو 24 أغسطس وذلك نظرًا إلى توافقه مع يوم الأحد وهو يوم عمل رسمي لا يعد إجازة رسمية، وقد تم توضيح أن موعد صرف الرواتب في حسابات المواطنين سيتم بشكل تلقائي بداية من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

المستفيدين من برنامج دعم سكني

اهتم بعض الأشخاص بالتعرف على تفاصيل الفئات التي تستحق الحصول على دعم سكني في المملكة، حيث يشكل الأمر أهمية كبيرة حتي يتعرف المستحقين على حقيقة حصولهم على الدعم من عدمه، ويذكر أن هناك فئات محددة فقط هي من تستحق الحصول على دعم سكني من الأساس، وسنقوم بتوضيح هذه الفئات كالتالي:

المواطنين الحاصلين على دعم الضمان المطور.

الأسر السعودية ذات الدخل المحدود.

الأرامل والمطلقات العائلين لأسرتهم.

المواطنين الغير حاصلين على سكن خاص بهم.

ذوي الإعاقات والحالات الخاصة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تقوم بدارسة طلبات المواطنين بشكل عام من أجل الوصول إلى أدق المعلومات التي ترتبط بالأسرة وتوضيح مستوياتها الاقتصادية مما يشير إلى احقيتهم في الحصول على الدعم.