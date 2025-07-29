“عاجل” ظهور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 93.. والاستعلام عبر هذا الرابط

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أخيرًا وبعد طول انتظار من قِبل المستفيدين وأصحاب الطلبات الجديدة تم الإعلان الرسمي عن ظهور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 93 التي من المقرر أن يتم صرفها في الشهر القادم، وفيما يلي آلية الاستعلام عنها عبر البوابة الرسمية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن “من هنا“. تسجيل بيانات صاحب الطلب لفتح الملف الشخصي. الذهاب إلى أيقونة دراسة الأهلية. يتم عرض تفاصيل الطلب الأخير والنتيجة مؤهل أو غير مؤهل مع ذكر السبب.

موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس

بالتزامن مع الإعلان عن نتائج الأهلية لمستفيدي حساب المواطن؛ فإن هناك استفسارات عديدة حول الموعد الرسمي للصرف؛ ويُذكر هنا أنه من المفترض أن يكون يوم الأحد الموافق 10 من شهر أغسطس 2025.