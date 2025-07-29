“غرامة بأكثر من 1000 ريال” المرور السعودي يحذر من مخالفة جسيمة لقائدي الدراجات الآلية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جاءت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بتحذير خاص إلى أصحاب المركبات من نوع الدراجات الآلية؛ وذلك بخصوص واحدة من المخالفات المرورية الكارثية التي تتمثل في عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة.

إذ أشارت إدارة المرور إلى أن إهمال ارتداء تلك الخوذة يتسبب في تعريض قائد الدراجة الآلية إلى حدوث مضاعفات خطيرة في حال وقوع حادثة مرورية -لا قدر الله- وبالتالي فإن تلك المخالفة تؤدي بدورها إلى معاقبة فاعلها بالغرامات المالية حسب النظام السعودي.

عقوبة عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية

في هذا الصدد تم التنويه على أن مخالفة عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجات الآلية تُعرض فاعلها إلى غرامة مالية الحد الأدنى لها هو 1000 ريال سعودي، بينما الحد الأقصى 2000 ريال.