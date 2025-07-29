الارشيف / اخبار السعوديه

وإلا فاستعد لغرامة 900 ريال.. المرور السعودي تشدد في تلك الحالة “لا تلتزم” بالإشارات الضوئية

0 نشر
0 تبليغ

وإلا فاستعد لغرامة 900 ريال.. المرور السعودي تشدد في تلك الحالة “لا تلتزم” بالإشارات الضوئية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من ضمن الإجراءات الصارمة التي ألزمت بها الإدارة العامة للمرور جميع أصحاب المركبات جاء إجراء يبدو غريبًا لدى كثيرٍ منهم؛ وهو ما يخص حالة اضطرارية يتوجب على قائد المركبة حينها عدم الالتزام بالإشارات الضوئية على الطرق.

أما تلك الحالة فهي وجود رجل أمن مرور في هذا الطريق وهو ما يكون مَعني بتنظيم حركة السير بنفسه، وبالتالي إذ قام هذا المسؤول بإعطاء إشارات يدوية تُخالف الإشارة الضوئية فلا بد على قائد المركبة الالتزام بأوامره هو وليست الإشارة الضوئية.

عقوبة عدم التقيد بإشارة رجل الأمن اليدوية على الطريق

بناءً على التفاصيل السابقة فإن هناك مخالفة جسيمة في نظام المرور السعودي تنص على الآتي “عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على إشارات الضوئية”، وهي ما تتسبب في فرض غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 500 – 900 ريال سعودي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا