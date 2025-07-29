موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس 2025 وخطوات الاستعلام عن قيمة الدعم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر حساب المواطن واحد من بين أشهر برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة السعودية الذي يعمل على مساعدة المواطنين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل في الحصول على الدعم المناسب، كما يأتي هذا البرنامج ضمن إطار رؤية المملكة 2030 وبالتزامن مع انتهاء شهر يوليو وردت العديد من التساؤلات من قبل الكثير عن موعد صرف الدعم لشهر أغسطس ومن خلال موقعنا الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

موعد إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس 2025

تقوم وزارة الموارد البشرية على تحديد موعد صرف دعم حساب المواطن بشكل منتظم شهريًا حيث يصرف الدعم في الغالب في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يكن اليوم يصادف مع عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية حيث تتم مراجعته وتعديله بالتقديم أو التأخير حسب النظام وبحسب البيان الرسمي سوف يتم إيداع دفع أغسطس 2025 (الدفعة 93) يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025م.

اقرأ أيضًا:شروط حساب المواطن للاستفادة من الدفعة 92 لشهر اغسطس.. شروط الاهلية والاستحقاق

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 2025

من الممكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن الدعم بكل سهولة وهذا يتم من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن “من هنا“. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي باستخدام بيانات المستفيد. اختيار قائمة دراسة الأهلية من الواجهة الرئيسية. سوف تظهر أمامك حالة الأهلية سواء كنت مؤهل أم غير مؤهل. في حالة عدم الأهلية من الممكن تقديم اعتراض رسمي خلال مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ الإعلان عن النتيجة.

اقرأ أيضًا:في حساب المواطن | هل يجب الإفصاح عن مصادر الدخل الإضافية للتابعين؟

شروط الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط التي يلزم أن تكون متوفرة لدى المتقدم للحصول على الدعم وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم حامل للجنسية السعودية.

يجب أن يكون الشخص المستفيد مقيم في المملكة العربية السعودية بصورة دائمة.

يتعين ألا يكون لدى أي من أفراد الأسرة سجل تجاري فعال.

يجب تسجيل جميع أفراد الأسرة في نظام السجل المدني.

يجب أن يكون دخل الأسرة ضمن الحدود المحددة من قبل البرنامج.

ألا يكون الشخص المتقدم مقيم في دار إيواء أو رعاية تابع للحكومة السعودية.

يعد حساب المواطن من أهم البرامج الاجتماعية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الغير مستقرة في البلاد وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر.