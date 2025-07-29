كم يتبقى على موعد صرف الضمان الاجتماعي دفعة أغسطس 2025 في السعودية؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الضمان الاجتماعي يُعد من أبرز المبادرات الحكومية التي يتم تقديمها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث يتم من خلالها يتم صرف الدعم المالي شهريًا، ونجد أن هناك الكثير من المستفيدين الراغبين في التعرف على كم يتبقى على موعد صرف الضمان الاجتماعي دفعة أغسطس 2025، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بهذه الدفعة.

كم يتبقى على موعد صرف الضمان الاجتماعي دفعة أغسطس 2025

وفقًا للبيان الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول موعد صرف دفعة أغسطس 2025 من الضمان الاجتماعي تم التوضيح أن هناك تبكير في موعد الصرف حيث إنه سوف يتم في يوم 31 يوليو 2025، وهذا يشير إلى أن الأيام المتبقية للصرف 3 أيام، وقد تم التوضيح أن موعد الصرف الأساسي اليوم الأول من الشهر سوف يوافق عطلة رسمية ولهذا تم تبكير الموعد ليوم واحد فقط لوصول الدعم لجميع المستحقين ولا يتم تأخير.

شروط التأهيل في الضمان الاجتماعي المطور

يوجد مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافر في الشخص الراغب في التسجيل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، وسوف نتعرف على هذه المعايير التي تؤهل المواطنين من خلال السطور التالية:

يشترط أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.

الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.

الدخل الشهري يجب أن لا يزيد عن الحد المانع للدعم.

عدم الإقامة في مراكز الإيواء.

عدم امتلاك أصول ذات القيمة الباهظة.

يجب أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة ( الأرامل – الأيتام – المطلقات).

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

أتاح برنامج الضمان الاجتماعي المطور خدمة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي في كل شهر حيث من خلال هذه الخدمة يتعرف المواطن إذا كان من المستحقين للدعم لهذا الشهر أم لا، ونحن سوف نتعرف على الخطوات فيما يلي:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“. تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال النفاذ الوطني. حدد الخدمات الإلكترونية. انقر على الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي. يطلب تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ( رقم الهوية – تاريخ الميلاد). يجب التأكد من صحة البيانات المطلوبة. انقر على زر الاستعلام. سوف تظهر النتيجة بالقبول أو الرفض.

يتردد سؤال كم يتبقى على موعد صرف الضمان الاجتماعي دفعة أغسطس 2025 حيث إن هناك العديد من الأقاويل المتداولة عن تبكير الموعد، وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قدمنا لكم التفاصيل الخاصة بهذا الموعد المحدد للصرف كمان تم الإعلان عنه.