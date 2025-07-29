شكرا لمتابعة خبر عن زياد بن نحيت يروي حكاية أول قصيدة كتبها في طفولته لشراء دباب! .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعاد الشاعر المعروف زياد بن نحيت إحدى أطرف ذكرياته الطفولية، حين كتب أول قصيدة له وهو لا يزال طفلًا، ليس لأجل الشعر أو الشهرة، بل لإقناع والده بشراء “دباب” له.

وقال بن نحيت، خلال حديث عفوي في إحدى اللقاءات، إن القصيدة كانت بسيطة وعفوية، لكنها نجحت في التأثير على والده، الشاعر المعروف حجاب بن نحيت، الذي لم يخفِ فخره بابنه.

وأضاف أنه بلغ إعجاب والده به حد أن يجعله يلقي تلك القصيدة في كل مجلس رجال يرافقه إليه، قبل أن يُسمح له بالخروج.

وأكد زياد أن تلك اللحظة كانت الشرارة الأولى التي أوقدت بداخله حب الشعر، مشيرًا إلى أن الدعم المعنوي الذي وجده من والده في تلك السن الصغيرة، كان له الأثر الكبير في استمراره وتطوره لاحقًا حتى بات واحدًا من أبرز شعراء الساحة الخليجية.

يُذكر أن زياد بن نحيت وُلد في الرياض عام 1975، وبرز اسمه في ساحة الشعر الشعبي، خصوصًا بعد فوزه بلقب “شاعر المليون”، إلى جانب مشاركته في العديد من الأمسيات والبرامج الشعرية الكبرى داخل المملكة وخارجها.