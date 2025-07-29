شكرا لمتابعة خبر عن مصورة أسترالية تشارك في معرض صالة الأمير فيصل بصورة استثنائية لجد وحفيده في ⁧‫الوجه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت مصورة أسترالية قصة مشاركتها في معرض صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بصورة استثنائية التقطتها لجد وحفيده في ⁧‫محافظة الوجه‬⁩ .

‏وقالت المصورة الأسترالية نيري كوكس:”أعيش في الرياض منذ ٢٠١٥ وأصف الرياض دائما بأنها منزلي والتصوير الرقمي هو مهنتي “٠

وأضافت ” كنت في مدينة الوجه وكان هتان يقودني في جولة حول المدينة ثم عرض علي أن يصطحبني إلى متجر جده العام “٠

وتابعت” وافقت ويالفعل وصلنا إلى متجره ، هناك انجذاب قوي بين الجد والحفيد وشعرت برغبة ملحة في التقاط الصورة وكانت تلك اللحظة أجمل لحظة وممتنة جدا لأنني حظيت بفرصة لملاحظة الحب بين هذين الشابين”٠