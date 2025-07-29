أخبار من السعودية.. 6 خطوات.. طريقة الاستفادة من خدمة تسجيل المواليد عبر أبشر

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - تتيح منصة أبشر خدمة تسجيل المواليد، والتي تمكن والدي الطفل من طلب تسجيل واقعة الولادة وإصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة وطلب إيصالها إلى العنوان الوطني.

خدمة سجل المواليدتسجيل الدخول في منصة أبشراختيار خدماتياختيار خدماتالأحوال المدنيةالاطلاع على شروط الخدمة ثم المتابعة واستكمال التقديم على الخدمة.فيذ خدمات الأحوال المدنية

أوضحت منصة أبشر أنه يمكن التواصل إلكترونيًا عبر الاتصال المرئي مع مختصين في الأحوال المدنية لتنفيذ إحدى الخدمات المقدمة عبر "المكتب الافتراضي" من خلال موقع منصة أبشر، عبر الخطوات التالية:



تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر

اختيار خدماتي

اختيار الأحوال المدنية

اختيار المكتب الافتراضي

خطوات طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات

طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات هي خدمة إلكترونية في منصة أبشر، تمكن الأم من إصدار سجل أسرة يضم أبناءها من أب سعودي وطلب إيصاله إلى عنوانها الوطني.

ويمكن التقفديم على الخدمة باتباع الخطوات التالية: