شروط حساب المواطن للاستفادة من الدفعة 92 لشهر اغسطس.. شروط الاهلية والاستحقاق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حساب المواطن يعتبر واحد من أهم برامج الدعم المقدمة بالمملكة العربية السعودية وهي واحدة من البرامج التي تسعى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وسد احتياجتهم الأساسية ولكن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على الدعم، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على الدعم.

شروط حساب المواطن للاستفادة من الدفعة 92

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، سنوضح مجموعة من أهم تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسيةزيقيم المتقدم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يمتلك المتقدم عقارات باهظة الثمن.

ألا يقيم المتقدم في دار إيواء حكومية.

ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع التي تم الإعلان عنه من وزارة الموارد الكبيرة والتنمية الاجتماعية التابعة بالبرنامج.

ألا تتجاوز فترة غياب المستفيد خارج المملكة 90 يوم.

طريقة الاستعلام عن دعم حساب المواطن

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالدعم:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك ومنها رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

الضغط على الدفعات المالية، ثم الإطلاع على تفاصيل الدفعة رقم 92.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها.

الضغط على الاستعلام، وسوف يتم ظهور جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

شروط حساب المواطن للاستفادة من الدفعة 92 هي واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين في الوقت الحالي وهي واحدة من البرامج التي يمكنك من خلالها الحصول ل ى دخل شهري من أجل تلبية جميع احتياجات المواطنين، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة شروط الحصول على حساب المواطن مع توضيح خطوات الاستعلام عن الدعم من خلال الموقع الإلكتروني.