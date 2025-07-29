طقس مكة اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. هل تعود الأجواء المعتدلة؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين بشكل يومي هي التعرف على الطقس اليوم في السعودية من أجل الاستعداد لمواجهة درجات الحرارة وهي واحدة من الأمور التي يتم الإعلان عنها بشكل يومي من المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 طقس مكة المكرمة اليوم.

طقس مكة اليوم

أوضح المركز الوطني للأصدار بالمملكة العربية السعودية أن حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة احتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ترجي إلى جريات السبيل مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير ، الباحة و أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما قد تتأثر تلك الرياح المحملة بالأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على الطرق الساحلية.

درجات الحرارة السعودية

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول درجات الحرارة سواء كانت العظمى والصغرى على العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية:

المدينة العظمي الصغري الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 42 32 60 سحب رعدية ممطرة / ورياح نشطة المدينة المنورة 42 30 25 رياح نشطة الرياض 46 31 15 صحو جدة 41 33 80 غائم جزئي/عوالق ترابية الدمام 49 30 60 صحو أبها 28 21 80 أمطار متوسطة إلى غزيرة تبوك 39 27 35 رياح نشطة بريدة 45 27 20 صحو حائل 39 26 20 صحو الباحة 25 19 75 أمطار متوسطة إلى غزيرة عرعر 44 30 20 رياح نشطة سكاكا 42 27 20 رياح نشطة جازان 38 34 80 أمطار متوسطة إلى غزيرة نجران 39 30 60 أمطار متوسطة إلى غزيرة الخرج 47 32 15 صحو المجمعة 45 29 15 صحو وادي الدواسر 45 31 25 رياح نشطة / وأتربة مثارة الدوادمي 43 28 25 صحو إلى غائم جزئي شرورة 46 30 20 غائم جزئي / رياح نشطة

طقس مكة اليوم تعتبر واحدة من الأمور التي يتم الإعلان عنها من هيئة الأرصاد الجوية وهي واحدة من الأمور التي تشغل العديد من الأشخاص يرغبون في التعرف عليها بشكل يومين لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة عن حالة الطقس اليوم في مكة مع توضيح درجات الحرارة العظمى والصغرى في العديد من المناطق بالسعودية.