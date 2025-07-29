تسجيل الشبكة الوطنية للزلازل 3 هزات أرضية خلال شهر يوليو

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، خلال شهر يوليو الحالي، نحو 3 زلازل متفرقة في كل من شيراز الإيرانية، وخليج عدن، وشمال إيران.

الهزات الأرضية في شيراز الإيرانية

خلال صباح يوم الأحد، تم تسجيل زلزال في جنوب إيران، بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة السطحية في مدينة مهر الإيرانية، على بعد حوالي 28 كلم إلى الجنوب الغربي منها.

الهزات الأرضية في خليج عدن

في يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، تم تسجيل زلزال في شرق خليج عدن، بقوة 5.25 درجة على مقياس ريختر، في منطقة صدع أوينز تبعد حوالي 210 كم جنوب اليمن.

الهزات الأرضية في شمال إيران

وفي صباح يوم الأحد 20 يوليو 2025، تم تسجيل زلزال في شمال إيران بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر.

تأثير الدورة الشمسية

أشار الدكتور علي عشقي، أستاذ البيئة، إلى أن هناك زيادة في عدد وقوة الهزات الأرضية، نتيجة لبداية دخول الدورة الشمسية الباردة رقم 25، التي تتسبب في زيادة نسبة الزلازل والحرائق على الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الدورة الشمسية الباردة مؤشرًا على وجود نشاطات كهربائية مغناطيسية على سطح الشمس، مما يؤدي إلى تفجيرات عنيفة في الأرض.

توقعات المستقبل

ومن المتوقع أن تستمر الدورة الشمسية الباردة رقم 25 حتى عام 2030م، وقد تمتد حتى عام 2070م، مما يزيد من احتمالية حدوث حرائق وزلازل في الأرض.

بهذا، تظل ظاهرة الزلازل والحرائق تحت المراقبة المستمرة من قبل الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، لضمان سلامة السكان والحد من تأثيرات هذه الظواهر الطبيعية على البيئة والمجتمع.