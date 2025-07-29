مكة تتصدر قائمة المدن بأعلى عدد من ركاب الحافلات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق في عدد الركاب الذين تنقلوا عبر الحافلات خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجلت 226.893 راكبًا. تلتها منطقة الرياض بـ222.960 راكبًا، ثم المنطقة الشرقية بـ144.972 راكبًا، والمدينة المنورة بـ69.562 راكبًا. على الصعيد الوطني، سجّلت مشاريع النقل بالحافلات بين مدن المملكة أكثر من 44 ألف رحلة خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا القطاع.

تزايد الإقبال على النقل بالحافلات

ووفقًا للإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، بلغ عدد الركاب الذين تنقلوا باستخدام الحافلات بين المدن أكثر من 958 ألف راكب خلال هذا الربع، مما يعكس تزايد الاعتماد على النقل بهذه الوسيلة كخيار يُسهم في تسهيل التنقل بين المدن بأفضل الخدمات.

تطوير الخدمات والتوسع في القطاع

تعمل الهيئة العامة للنقل بشكل مستمر على تطوير خدمات النقل بالحافلات والتوسع في هذا القطاع، بهدف ضمان وصول الخدمة إلى جميع المستفيدين في مختلف مناطق المملكة. يُذكر أن الركاب الذين تم نقلهم بواسطة الحافلات في المناطق الأخرى كانوا على النحو التالي:

– مكة المكرمة: 226.893 راكبًا

– الرياض: 222.960 راكبًا

– المنطقة الشرقية: 144.972 راكبًا

– المدينة المنورة: 69.562 راكبًا

– عسير: 60.450 راكبًا

– تبوك: 50.351 راكبًا

– جازان: 32.463 راكبًا

– القصيم: 24.824 راكبًا

هذا ويأتي هذا النمو في قطاع النقل بالحافلات كجزء من جهود مستمرة لتحسين وتطوير الخدمات لصالح المواطنين والزوار على حد سواء.