الحرارة تصل إلى 50 درجة!! الأرصاد تعلن موجة حارة جديدة على تلك المناطق في السعودية اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من جديد أطلق المركز الوطني للأرصاد بيان عاجل اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 بخصوص موجة حارة تضرب أرجاء المملكة العربية السعودية وتتسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وهي ما يشعر بها خصيصًا سكان المنطقة الشرقية من؛ الأحساء، بقيق، العديد، الجبيل، الدمام، الظهران، رأس تنورة وغيرها.

في ذات البيان ورد أيضًا أن هناك أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة حتى جريان السيول هي ما تهطل على كلٍ من عسير، جازان، نجران ومكة المكرمة، وتكون مصاحبة لها زخات من البرد مع رياح نشطة سطحيًا.

كما تمت المتابعة بالتنويه الشديد من الرياح التي تزيد سرعتها عن 50 كم/ ساعة وهي ما تعمل على إثارة العوالق الترابية والغبار في كلٍ من المدينة المنورة، مكة المكرمة والرياض.

درجات الحرارة في السعودية اليوم الثلاثاء

آخر ما أشار إليه المركز الوطني للأرصاد هو بيان درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم الثلاثاء، وهي ما أكدت على وجود ارتفاع كبير فيها ويزيد الإحساس بها بفعل الرطوبة، وذلك على النحو التالي: