“عيار 21 يتراجع عن 350 ريال” انخفاض جديد في أسعار الذهب في السعودية الثلاثاء 29 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جاءت التقارير الرسمية الخاصة بسوق الذهب في المملكة العربية اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 كاشفة عن موجة انخفاض جديدة طرأت على جميع المنتجات، وهي ما أدت إلى تراجع الأسعار بحوالي 2 – 3 ريال، وهذا ما نوضح تفاصيله على النحو التالي:

عيار الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي
عيار 18 300.26 80.05
عيار 20 333.62 88.94
عيار 21 350.30 93.39
عيار 22 366.98 97.84
عيار 24 400.34 106.73
الأونصة 12454.26 3320.25

أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم

في ذات الصدد شهدت سبائك الذهب انخفاضًا مماثلًا في أسعارها داخل السوق السعودي اليوم الثلاثاء، وهي ما وصلت إلى ما يلي:

حجم السبيكة السعر بالريال السعودي
سبيكة 1جم 542
سبيكة 2.5 جم 1305
سبيكة 5 جم 2309
سبيكة 10 جم 4376
سبيكة 15.5 جم 6680
سبيكة 20 جم 8592
سبيكة 31.1 جم 13049

 

