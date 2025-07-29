شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف سر نجاة سائق أميركي من صاعقة ضربت سيارته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، عن أسباب نجاة سائق سيارة أميركي من إصابة مباشرة بصاعقة برق، بعد تداول مقطع يوثق لحظة ضرب مركبته خلال عاصفة شديدة جنوب شرق ولاية تكساس.

وأوضح المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الركاب في مثل هذه الحالات لا يصابون بأذى في الغالب، مشيرًا إلى أن هيكل السيارة المعدني يعمل على تفريغ الشحنة الكهربائية إلى الأرض، مما يوفر نوعًا من الحماية الداخلية.

وأضاف: “عند ضرب الصاعقة للسيارة، يسمع دوي قوي وتهتز المركبة بشكل ملحوظ، وقد تتسبب الشحنة في تلف بعض مكوناتها الإلكترونية أو احتراق جزء من الطلاء الخارجي”.

كما نبه إلى ضرورة تجنب لمس أي أجزاء معدنية داخل السيارة أثناء العواصف الرعدية، حفاظًا على السلامة الشخصية.