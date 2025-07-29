تابع الان خبر جامعة جازان تنضم رسميًا إلى المنظمة العالمية لمناطق الابتكار حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - في إنجاز جديد يعكس تطور التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة العربية السعودية، أعلنت جامعة جازان عن انضمامها رسميًا إلى المنظمة العالمية لواحات العلوم ومناطق الابتكار (IASP)، وهو ما يُعد خطوة نوعية تعزز من مكانة الجامعة في منظومات الابتكار الدولية، وتدعم توجهاتها في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والتطوير.

اعتراف دولي بدور الجامعة في الابتكار

وأكّد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، أن هذه العضوية تمثل شهادة عالمية على الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أنها تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع أكثر من 150 مؤسسة حول العالم، تشمل جامعات ومراكز أبحاث وواحات تكنولوجية.

شبكة تعاون عالمية وفرص مستقبلية

وأوضح رئيس الجامعة أن الانضمام إلى منظمة IASP يُسهم في توسيع شبكة العلاقات الدولية لجامعة جازان، ويُعزز من تبادل الخبرات في مجالات متعددة مثل الابتكار التقني، إدارة الحاضنات، وتسويق البحث العلمي، بالإضافة إلى تمكين الجامعة من المشاركة الفعالة في المشاريع الدولية والمبادرات الابتكارية العالمية.

دعم مستدام للاقتصاد المعرفي

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لتوجه الجامعة نحو التحول إلى مؤسسة أكاديمية رائدة على المستويين المحلي والدولي، عبر تطوير قدراتها البحثية والابتكارية، والمساهمة الفعلية في بناء مجتمع معرفي متكامل ومستدام يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

أهداف المنظمة العالمية لمناطق الابتكار

تجدر الإشارة إلى أن منظمة IASP تُعنى بربط الفاعلين في منظومات العلوم والتقنية على مستوى العالم، وتسعى إلى تعزيز التكامل بين الجامعات، مراكز الابتكار، والمناطق التقنية من خلال تبادل أفضل الممارسات، وتطوير مشاريع مشتركة، وبناء شراكات تخدم مستقبل الابتكار والتنمية المستدامة.