المملكة تُطلق مشروع “على خطاه” الذي يجسد مسار الهجرة النبوية بطريقة تفاعلية خلال نوفمبر المقبل

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مشروع “على خطاه” خلال شهر نوفمبر المقبل، والذي يُعد واحدًا من أهم المبادرات التفاعلية الحديثة التي تجسد مسار الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بأسلوب مبتكر يجمع بين التقنية والروحانية.

إقبال غير مسبوق على التسجيل

كشف معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أن عدد الطلبات للمشاركة في تجربة “على خطاه” تجاوز حاجز المليون طلب حتى الآن، في مؤشر على الاهتمام الكبير الذي تحظى به التجربة على المستويين المحلي والدولي.

دمج التقنية مع السيرة النبوية

ويهدف المشروع إلى إحياء محطات طريق الهجرة النبوية بطريقة حديثة، من خلال دمج التقنيات التفاعلية مع المحتوى التاريخي والمعرفي، مما يمنح الزوار فرصة فريدة لاستشعار معاني الهجرة النبوية في قالب يجمع بين الثقافة والتكنولوجيا.

دعم القيادة لمشروع طريق الهجرة

وأشاد المستشار تركي آل الشيخ بالدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – مؤكداً أن المشروع يأتي ترجمة لتطلعات القيادة في تعزيز القيم الروحية والتاريخية من خلال مشروعات ترفيهية ذات طابع ثقافي وإنساني.

توسع خارجي واهتمام عالمي

وأشار آل الشيخ إلى الزخم المتزايد الذي يشهده المشروع دوليًا، خصوصًا في إندونيسيا، موضحًا أن خطط التوسع تشمل دولًا مثل ماليزيا وتركيا والهند خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية مستقبلية لتعزيز الحضور العالمي للمشروع.

خطة استيعابية طموحة

وتتضمن الخطة التشغيلية للعام الأول استقبال نحو 300 ألف زائر ضمن تنظيم دقيق يضمن تجربة آمنة ومميزة، على أن يرتفع عدد الزوار تدريجيًا إلى 5 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030، دعمًا لاستراتيجية السياحة الدينية والثقافية في المملكة.

وسائل نقل متقدمة تعزز التجربة

ومن أبرز ما ستوفره تجربة “على خطاه” هو الاعتماد على وسائل نقل متطورة تشمل باصات رباعية الدفع قادرة على التنقل في التضاريس الوعرة، مما يتيح للزوار الوصول إلى مواقع مثل غار ثور في ثلاث دقائق فقط، بدلاً من ساعتين سيرًا على الأقدام، ما يعزز الراحة ويزيد من جودة التجربة.