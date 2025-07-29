تابع الان خبر إنجاز طبي سعودي عالمي.. نجاح عملية فصل التوأم السوري “سيلين وإيلين” بعد جراحة دقيقة استمرت 8 ساعات حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حقق الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة إنجازًا طبيًا جديدًا يُضاف إلى سجل المملكة الحافل في مجال الرعاية الصحية المتقدمة، وذلك بعد نجاح عملية فصل التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين”، في عملية جراحية دقيقة ومعقدة استغرقت 8 ساعات متواصلة، أُجريت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض.

فريق سعودي متخصص يقود العملية بدقة عالية

وأوضح معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي، أن العملية نُفذت بمشاركة فريق طبي سعودي متكامل مكوّن من 24 طبيبًا استشاريًا ومتخصصًا، إلى جانب نخبة من الكوادر التمريضية والفنية في مجالات التخدير، جراحة الأطفال، الجراحة التجميلية، والتخصصات الداعمة الأخرى، بما يضمن أعلى معايير الأمان والدقة طوال مراحل الجراحة.

العملية رقم 66 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن هذه العملية تُعد الحالة الرابعة لتوأم ملتصق من سوريا، وهي العملية رقم (66) ضمن سلسلة عمليات البرنامج السعودي الذي انطلق قبل أكثر من 35 عامًا، وغطى حتى اليوم 27 دولة، مع دراسة وتقييم أكثر من 150 حالة توأم ملتصق حول العالم، ما يعكس الريادة الطبية للمملكة في هذا التخصص الدقيق.

شكر وتقدير للقيادة السعودية والدعم الإنساني

وأعرب الدكتور الربيعة، باسم جميع أعضاء الفريق الطبي، عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على دعمهما اللامحدود للبرنامج، مؤكداً أن هذا النجاح يُعد تجسيدًا حيًا لرسالة المملكة في خدمة الإنسان وتعزيز موقعها كمركز طبي عالمي في جراحة التوائم.

إشادة من الجانب السوري بنجاح العملية

من جانبه، أعرب المستشار حسين عبدالعزيز، القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى المملكة، عن تقديره العميق لحكومة خادم الحرمين الشريفين، ولمركز الملك سلمان، ولأعضاء الفريق الطبي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس مدى تطور القطاع الطبي السعودي، ويعزز أواصر الأخوة والتعاون بين المملكة وسوريا.

الأسرة السورية تعبر عن امتنانها للمملكة

كما أعربت عائلة التوأم “سيلين وإيلين” عن بالغ امتنانها للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، لما قدمته من رعاية طبية متقدمة وضمانات عالية لنجاح العملية، مشيدين بكفاءة الفريق الطبي السعودي وحرصه الإنساني الذي ساهم في إنقاذ حياة طفلتيهما ومنحهما فرصة لحياة مستقلة وسليمة.