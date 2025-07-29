شكرا لمتابعة خبر عن مقيم يشيد بأمان المملكة: في بريطانيا كانوا ليسرقوا العصير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع فيديو لمقيم بريطاني يعيش في المملكة تفاعلًا واسعًا بعد إشادته بمستوى الأمان الذي يشعر به مقارنة ببلاده.

وقال المقيم خلال الفيديو المتداول: “واحد من أكثر الفروقات بين السعودية وبريطانيا هو الأمان”، مضيفًا أن مثل هذا الشعور بالأمان نادر في بلاده.

وأظهر المقيم البريطاني في المقطع بعض الأغراض الشخصية الموضوعة على الأرض داخل ملعب كرة قدم، مثل الهواتف والأحذية ومفاتيح السيارات وعلب العصير، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأشياء لا يمكن تركها بهذه الطريقة في بريطانيا، وقال ساخرًا: “كانوا سرقوا حتى علبة العصير الفارغة”.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير بين النشطاء والمدونين، وجاءت التعليقات كالتالي: “الحمد لله على نعمة الأمن والأمان” ، “الله يحمي مملكتنا” .