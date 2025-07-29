أخبار من السعودية.. حالة الطقس.. استمرار الأمطار الرعدية والسيول على أجزاء من 5 مناطق

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:54 صباحاً كتب شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ولا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبة إنعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

في حين يبقي الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.



الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-34 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى مترونصف.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وذعبلوتن وبقيق.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.

