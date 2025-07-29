أخبار من السعودية.. نسبة الشفاء 95% .. المملكة تتصدى بنجاح لالتهاب الكبد الفيروسي

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:54 صباحاً كتب شريف احمد - بالتزامن مع اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي الذي يوافق 28 من يوليو، كشفت وزارة الصحة عن تحقيق تقدم في إحصائيات الكشف المبكر والعلاج، بعد تنفيذ أكثر من 19 مليون فحص مسحي لالتهاب الكبد (ج) منذ عام 2018، وبلوغ نسبة الشفاء 95% باستخدام المضادات الفروسية الحديثة.

يأتي ذلك نتيجة لجهود شاملة تعزز الوقاية، وتسهل الوصول للخدمات الصحية، انسجامًا مع مستهدفات برنامج "تحول القطاع الصحي" ضمن رؤية المملكة 2030، لبناء "مجتمع حيوي" يتمتع بصحة مستدامة.

وكشفت البيانات عن انخفاض معدل الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي المزمن (ب) إلى 1.6% فقط بين البالغين، مع عدم تسجيل حالات جديدة بين الأطفال دون سن الخامسة.

كما أظهرت الإحصائيات إجراء أكثر من 1.188 مليون فحص خلال عام 2025. توفر خدمة الفحص وأوضحت وزارة الصحة أن خدمة الفحص متوافرة في مختلف منشآت الرعاية الصحية التي تقدم خدمة سحب الدم، وتشمل مراكز الكلى، وبنوك الدم، والمراكز الصحية، والمستشفيات، للإسهام في تحقيق أهداف القضاء على التهاب الكبد الفيروسي، كونه تهديدًا للصحة العامة بحلول عام 2030.

كما أكدت الوزارة مواصلتها تعزيز الجهود بما يرسخ مكانة المملكة في مؤشرات الصحة العالمية.