شاب يشارك تجربته بالثوب والشماغ في شوارع تركيا ويرصد ردود الأفعال..فيديو

الرياض - علي القحطاني - شارك شاب سعودي تجربته بالثوب والشماغ في شوارع تركيا ورصد ردود فعل الناس.

وحرص الشاب على توثيق ردود أفعال الناس في الشارع تجاه الزي الذي يرتديه والذي كان عبارة عن ثوب وشماغ ، مؤكداً أن جميع النظرات كانت توحي بالاعجاب .

وأكد الشاب أن ثيابه كان ملفتاً للأنظار في شوارع تركيا ، لافتاً إلى أن الكثير أبدوا اعجابهم ورحبوا به كونه سعودياً والذي كشف عنه زيه ، حيث قال الشاب ” الحمد لله إني سعودي”.