شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من لمس قناديل البحر على شواطئ الشرقية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين من لمس قناديل البحر على شواطئ المنطقة، خاصة مع تزايد ظهورها خلال فصل الصيف.

وأوضح أحمد العرفج، رئيس قسم الثروة السمكية في فرع الوزارة خلال حديثه مع قناة “العربية السعودية”، “سواحل المنطقة الشرقية تشهد بعض الظواهر البيئية الطبيعية، مثل تساق قناديل البحر وازدهار الطحالب، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من القناديل”.

وأكد على أهمية رفع الوعي بأهمية قناديل البحر من الناحيتين البيئية والاقتصادية، مضيفًا: “يعد وجود القناديل بكثرة خلال شهور 3 و 4 و 5 مرتبطًا بموسم تكاثر السلاحف البحرية التي تتغذى عليها، كما أن بعض أنواع الأسماك تضع صفارها داخل القناديل خلال نهاية فصل الربيع”.

وشدد العرفج على أهمية الحذر عند رؤية قنديل نافق على الشاطئ، خاصة من قبل الأطفال، موضحا ً: “حتى إن كان القنديل نافقًا، فقد يحتفظ بسميته، لذا نوصي بعدم لمسه على الإطلاق”.

واختتم حديثه بأن الفرق المختصة تواصل أخذ عينات من مياه الشواطئ بشكل دوري، ستعلن أي مستجدات أو تحذيرات عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية.