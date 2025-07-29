الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. الدمام 49 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 49 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:

- الدمام 49 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 42 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 42 درجة مئوية.
- الرياض 46 درجة مئوية.
- جدة 41 درجة مئوية.
- أبها 28 درجة مئوية.
- تبوك 39 درجة مئوية.
- بريدة 45 درجة مئوية.
- حائل 39 درجة مئوية.
- الباحة 25 درجة مئوية.
- عرعر 44 درجة مئوية.
- سكاكا 42 درجة مئوية.
- جازان 38 درجة مئوية.
- نجران 39 درجة مئوية.
- الخرج 47 درجة مئوية.
بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة - متداولة

- المجمعة 45 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 45 درجة مئوية.
- الدوادمي 43 درجة مئوية.
- شرورة 46 درجة مئوية.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وذعبلوتن وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.
