أخبار من السعودية.. الدمام 49 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 49 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 49 درجة مئوية.- مكة المكرمة 42 درجة مئوية.- المدينة المنورة 42 درجة مئوية.- الرياض 46 درجة مئوية.- جدة 41 درجة مئوية.- أبها 28 درجة مئوية.- تبوك 39 درجة مئوية.- بريدة 45 درجة مئوية.- حائل 39 درجة مئوية.- الباحة 25 درجة مئوية.- عرعر 44 درجة مئوية.- سكاكا 42 درجة مئوية.- جازان 38 درجة مئوية.- نجران 39 درجة مئوية.- الخرج 47 درجة مئوية.- المجمعة 45 درجة مئوية.- وادي الدواسر 45 درجة مئوية.- الدوادمي 43 درجة مئوية.- شرورة 46 درجة مئوية.نبهفي تقريره عنمن استمرارعلى المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاءتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساءويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وذعبلوتن وبقيقوتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية