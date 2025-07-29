أخبار من السعودية.. الدمام 49 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

- 1/4
الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 49 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 49 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 42 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 42 درجة مئوية.
- الرياض 46 درجة مئوية.
- جدة 41 درجة مئوية.
- أبها 28 درجة مئوية.
- تبوك 39 درجة مئوية.
- بريدة 45 درجة مئوية.
- حائل 39 درجة مئوية.
- الباحة 25 درجة مئوية.
- عرعر 44 درجة مئوية.
- سكاكا 42 درجة مئوية.
- جازان 38 درجة مئوية.
- نجران 39 درجة مئوية.
- الخرج 47 درجة مئوية.
- المجمعة 45 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 45 درجة مئوية.
- الدوادمي 43 درجة مئوية.
- شرورة 46 درجة مئوية.
تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وذعبلوتن وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
طقس المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.
