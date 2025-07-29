أخبار من السعودية.. الواصل يستعرض الأوضاع في غزة خلال الاجتماع الوزاري التنسيقي الخليجي

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:57 صباحاً كتب شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير د. عبدالعزيز الواصل في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون التنسيقي.

يأتي ذلك على هامش المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، والمنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية، والجهود المشتركة للدفع تجاه تنفيذ حل الدولتين بما يضمن أمن واستقرار المنطقة، ويعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما فيها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

حضر الاجتماع، مدير عام مكتب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور محمد بن خالد الشهري.