أخبار من السعودية.. تبدأ 12 ظهرًا.. أمطار غزيرة على أجزاء من عسير وجازان

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:39 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بـ (إنذار أحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من عسير وجازان اليوم الثلاثاء.
تبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

يشمل التنبيه في عسير: النماص وبلقرن وتنومة والحرجة والربوعة والقرشة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط.
كما يشمل في جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
ويصاحب الأمطار الغزيرة رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وذعبلوتن وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.
