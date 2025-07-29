الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. باكستان تؤكد دعمها مبادرة المملكة وفرنسا لإقامة دولة فلسطينية

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:39 صباحاً كتب شريف احمد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، دعم بلاده مبادرة المملكة العربية وفرنسا لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
وقال في تصريح نشرته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم: "إن المؤتمر الدولي الذي انطلقت أعماله في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا بشأن حل الدولتين، يُعد مهمًا لوضع خارطة الطريق نحو السلام".

أهداف المؤتمر

وأعرب الوزير الباكساني عن أمله في أن يحقق المؤتمر هدفين أساسيين هما: تأمين وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، إلى جانب الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

وشدد على احترام القانون الدولي، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول حفظ السلام الدولي.
