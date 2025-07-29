إجراءات التقاضي الإلكتروني الجديدة توفر وقت وجهد المستفيدين وتسهل سير القضايا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة تعزز التحول الرقمي في القطاع العدلي، أعلنت وزارة العدل السعودية عن إطلاق مجموعة جديدة من إجراءات التقاضي الإلكتروني، تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين وتسريع البت في القضايا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ما يساهم في توفير الوقت والجهد لجميع الأطراف. عبر موقع الخليج 365.

مزايا الإجراءات الجديدة في التقاضي الإلكتروني

تتيح التحديثات الأخيرة للمستفيدين إمكانية رفع الدعاوى، وإرسال المذكرات، وتبادل الوثائق إلكترونيًا من خلال بوابة ناجز، مما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وتسريع الفصل فيها. كما توفر المنصة خدمة الربط المباشر مع المحاكم، وتحديثات لحظية لحالة القضية، إضافة إلى تنبيهات بمواعيد الجلسات وخيارات الرد الإلكتروني على الطلبات.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات العدلية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تم اعتماد توقيعات رقمية موثوقة، وإتاحة خدمة التقاضي الكتابي في العديد من أنواع القضايا، وهو ما قلل من عدد الجلسات الحضورية وساهم في سرعة الإنجاز القضائي.

الفئات المستفيدة وآلية تطبيق الإجراءات الجديدة

تشمل هذه الإجراءات جميع أطراف الدعوى من محامين ومدعين ومدعى عليهم، كما تُطبّق على القضايا التجارية والعمالية والأحوال الشخصية وغيرها. ويتطلب التقديم فقط وجود حساب مفعّل في “أبشر” والدخول إلى بوابة ناجز، مع اختيار الخدمة المطلوبة ورفع المستندات إلكترونيًا.

كما تم تدريب الكوادر القضائية والإدارية على التعامل مع المنظومة الرقمية الحديثة، وتم تخصيص دعم فني مباشر للمستفيدين عبر المنصة، مما يسهل حل أي مشكلة قد تواجههم أثناء تقديم الطلبات أو حضور الجلسات إلكترونيًا.