إنطلاق مزاد دولي لمزارع إنتاج الصقور في أغسطس بملهم شمال الرياض

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في شهر أغسطس المقبل، ستشهد مزارع إنتاج الصقور انطلاق المزاد الدولي الذي سيُقام في مقر نادي الصقور بملهم شمال مدينة الرياض. سيشهد هذا المزاد مشاركة عدد كبير من مزارع الإنتاج العالمية والمحلية، مما يتيح الفرصة للتبادل التجاري ونقل الخبرات بين الصقارين والمربين.

يُعد المزاد بيئة مثالية للصقارين والمربين للاطلاع على أحدث أساليب التربية والإنتاج، والتعرف على تطور السلالات وأساليب التدريب. وقد سجل المزاد في العام الماضي صفقة تاريخية ببيع صقر من إنتاج مزرعة أمريكية بقيمة تجاوزت 1.75 مليون ريال، مما يعكس القيمة المتزايدة لهذا القطاع الواعد.

يأتي هذا المزاد ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها نادي الصقور السعودي سنويًا، والذي يُعتبر وجهة عالمية متخصصة تجمع نخبة مزارع إنتاج الصقور من داخل وخارج المملكة. يتميز المزاد بعرض نخبة من السلالات ويشهد حضورًا كبيرًا من الصقارين والمستثمرين والخبراء في هذا المجال.

يُعتبر المزاد مناسبة لعرض وبيع الصقور المنتجة في المزارع المحلية والدولية، مما يُعزز القيمة الاقتصادية لهذا القطاع المتنامي. يُؤكد ذلك تحول هذه الصناعة إلى صناعة متخصصة ذات بُعد اقتصادي وثقافي واستثماري.