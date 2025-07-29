الاشتراطات الفنية والتنظيمية لتركيب مظلات السيارات داخل حدود الملكية في السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الجهات المختصة في السعودية عن الاشتراطات الفنية والتنظيمية لتركيب مظلات السيارات داخل حدود الملكية للمباني السكنية، وذلك بهدف تنظيم المشهد الحضري وضمان السلامة الإنشائية للمرافق. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتسهيل الخدمات وتحسين جودة الحياة في الأحياء السكنية. عبر موقع الخليج 365.

أهم الضوابط لتركيب مظلات السيارات

تضمنت الاشتراطات السماح بتركيب مظلات داخل حدود الملكية بشرط عدم التعدي على حرم الطريق أو المجاورين، وأن تكون المظلة مصنوعة من خامات مقاومة للعوامل الجوية كالمعدن المغطى بطبقات عازلة أو مواد بلاستيكية مرنة ذات جودة عالية. كما يجب أن تكون ذات تصميم غير مخالف للأنظمة البلدية وأن لا تحجب الرؤية عن الطريق أو الجيران.

ومن ضمن المتطلبات، الالتزام بالمسافة المحددة بين المظلة والسور أو الطريق العام، والتي لا تقل عادة عن متر واحد، إضافة إلى ضرورة أن تكون المظلات قابلة للفك والتركيب بسهولة، لتسهيل أعمال الصيانة مستقبلاً.

شاهد أيضًا: اشتراطات البقالات والتموينات: منع بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والسماح ببيع القهوة وهذا مصير قسم الطازج

آلية الحصول على الترخيص وخطوات التنفيذ

يجب على المواطن الراغب بتركيب مظلة لسيارته تقديم طلب إلكتروني عبر منصة “بلدي”، مرفقًا به مخطط الموقع العام ومخطط هندسي يوضح أبعاد المظلة وموقعها، مع تحديد نوع المواد المستخدمة. بعد مراجعة الطلب من قبل البلدية المختصة، يُمنح الترخيص في حال استيفاء جميع الشروط.

وبعد الموافقة، يُسمح بتنفيذ التركيب وفقًا للمخططات المعتمدة، تحت إشراف جهة فنية معتمدة للتأكد من توافق المظلة مع المواصفات الإنشائية والسلامة العامة. يُنصح بمراجعة الاشتراطات المحدثة بشكل دوري، حيث يتم تحديث الأنظمة لتتلاءم مع التطورات المعمارية والبيئية.