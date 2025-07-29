شكرا لمتابعة خبر عن حاتم المسعودي مديرًا تنفيذيًا للاتصال المؤسسي والإعلام في كدانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشر الأستاذ حاتم المسعودي مهامه مديرًا تنفيذيًا للاتصال المؤسسي والإعلام في شركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويُعد المسعودي من الكفاءات الإعلامية السعودية التي جمعت بين التميز المهني والتأصيل الأكاديمي، حيث يمتد مشواره المهني لأكثر من 20 عامًا تنقّل خلالها بين الصحافة والإعلام المؤسسي، وترك أثرًا بارزًا في تطوير استراتيجيات الاتصال المؤسسي وصناعة المحتوى النوعي، إضافة إلى إدارة الاتصال في بيئات عمل عالية الحساسية والتأثير، لا سيما خلال مواسم الحج.

بدأ مسيرته في الحقل الصحفي متنقلاً بين عدد من الصحف السعودية الرائدة، من بينها صحيفة الندوة وعكاظ، وبرز اسمه من خلال التغطيات الميدانية والملفات الصحفية النوعية، قبل أن ينتقل إلى العمل في القطاع الصحي، حيث تولى قيادة الاتصال والتسويق المؤسسي في عدد من الجهات الصحية الكبرى، وأسهم في بناء وتطوير هياكل الاتصال المؤسسي، وتعزيز الحضور الإعلامي على المستويين المحلي والوطني.

على الصعيد الأكاديمي، يُواصل المسعودي دراسته كـباحث دكتوراه في صحافة الذكاء الاصطناعي، كما أنجز في مرحلة الماجستير دراسة تطبيقية حول دور إدارات الاتصال المؤسسي في تحقيق الأهداف الاتصالية الاستراتيجية في المنشآت، ما يعكس تكامل خبرته العملية مع مسيرته البحثية المتخصصة في مستقبل الإعلام والتحول الرقمي.

ويأتي انضمامه إلى كدانة في إطار توجهات الشركة نحو تعزيز حضورها الاتصالي والإعلامي، بما يواكب المشروعات التنموية الكبرى في المشاعر المقدسة، ويتكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.