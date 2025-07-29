أخبار من السعودية.. 500 ألف شخص يستفيدون من النقل الجامعي في الجامعة الإسلامية

النقل الجامعي في الجامعة الإسلامية

أخبار متعلقة وزير الخارجية بمؤتمر "حل الدولتين": السلام لا يتحقق عبر سلب الحقوق "الغذاء والدواء" تنفذ 84 دراسة سريرية طبية تغطي مناطق السعودية

خدمات النقل في الجامعة الإسلامية

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - قدّمت الجامعة الإسلامية أكثر من (35) ألف رحلة داخلية وخارجية خلال العام الدراسي الماضي؛ بهدف توفير بيئة جامعية متكاملة.واستفاد منها ما يزيد على (500) ألف شخص، عبر أسطول يضم أكثر من (200) مركبة، ومنظومة تشغيلية تشمل أكثر من (18) خدمة متنوعة.وشملت الرحلات الداخلية الجوانب التعليمية، والإدارية، والتطوعية، إلى جانب الرحلات الترددية، والإسعافية، والترفيهية.فيما تضمنت الرحلات الخارجية أكثر من (600) رحلة إسعافية، و(200) رحلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر من (120) رحلة لاستقبال وتوديع الطلاب الدوليين.بالإضافة إلى أكثر من (35) رحلة لمعالم المدينة المنورة، إلى جانب أكثر من (180) رحلة للأنشطة الطلابية.وتُبرز هذه الأرقام حرص الجامعة على تقديم خدمات نقل عالية الكفاءة، تدعم العملية التعليمية، وتُسهم في تعزيز تجربة الطالب الجامعية.