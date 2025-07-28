السعودية تكشف عن مشروع عملاق يبدأ من اليوم يسهل عملية الصعود إلى غار ثور ويخفض زمن الرحلة من ساعتين إلى 3 دقائق فقط

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عن مشروع سيبدأ العمل به من اليوم لمونوريل مخصص للصعود إلى غار ثور في 3 دقائق بدلاً عن المشي أكثر من ساعتين، وذلك ضمن تجربة الزائر إلى المشاعر المقدسة، والتي سيتم فيها استخدام وسائل نقل متقدمة تضمن الراحة والسلامة وتُثري التجربة.

مشروع عملاق يسهل عملية الصعود إلى غار ثور ويخفض زمن الرحلة من ساعتين إلى 3 دقائق فقط

ونوه آل الشيخ بأن الطلبات لتجربة المشروع قد تجاوزت حاجز المليون، مؤكدا أن التجربة ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن المشروع يُعد من أبرز المبادرات التفاعلية التي تطلقها الهيئة العامة للترفيه، حيث يعيد إحياء مسار الهجرة النبوية من خلال تقنيات حديثة وتجارب واقعية تعزز من الارتباط بالقيم التاريخية والإنسانية العظيمة لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويهدف المشروع إلى إحياء مسار الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، عبر تجربة فريدة ومتكاملة تتيح للزوار التفاعل مع محطات الهجرة ومعانيها الروحية والتاريخية.