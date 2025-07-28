تدشين برنامج «آفاق الدرعية» في 6 مسارات لعام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انطلقت النسخة الثالثة من برنامج “آفاق الدرعية” يوم الاثنين، والذي ينظمه هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية. يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الشباب وتعزيز قيمهم الثقافية والوطنية من خلال تقديم محتوى تعليمي وتطبيقي متنوع.

يشمل البرنامج 6 مسارات متخصصة ترتكز على تراث وقيم الدرعية، مع 14 ورشة عمل تغطي مجالات مختلفة. يتنوع المحتوى ويشمل مهارات مثل المناظرة العلمية، والعمل التطوعي، والإلقاء والخطابة، بالإضافة إلى تقنيات التنقيب عن الآثار والبناء التقليدي بالطين.

البرنامج يستمر حتى 21 أغسطس 2025، ويشمل أيضا مسارات تركز على التصوير الفوتوغرافي، وصناعة الأفلام، وأنظمة المياه وعلوم التربة، والطاقة المستدامة، وصناعة الطائرات، وعلم الفلك والفضاء، بالإضافة إلى رياضات مثل المبارزة ورماية السهام.

تهدف هذه المبادرات إلى تأثير إيجابي ومستدام في حياة المشاركين، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم التعليمية والمهنية. يعتبر برنامج “آفاق الدرعية” فرصة مميزة للشباب لتطوير أنفسهم واكتساب خبرات جديدة في مجالات متعددة.