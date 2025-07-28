شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع نظيره الفرنسي في باريس .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم، وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في مقر وزارة الداخلية الفرنسية بالعاصمة باريس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين وزارتي الداخلية في المملكة وفرنسا، كما عُقدت جلسة مباحثات رسمية عقب الاجتماع.

وأكد سموه عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

كما أشار وزير الداخلية إلى حرص المملكة على رفع مستوى التعاون مع فرنسا في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات وغسل الأموال، إلى جانب تبادل الخبرات الأمنية، مشيدًا بما تحقق خلال السنوات الماضية من منجزات في هذا الإطار.

ووقع الجانبان الوثيقة التنفيذية لمسارات التعاون الأمني المستقبلية بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وحضر المباحثات عدد من كبار المسؤولين، من بينهم مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، إضافة إلى عدد من قيادات وزارة الداخلية في البلدين.