أخبار من السعودية.. منحه تصنيف WELL.. إكسبو 2025 أوساكا يحتفي بالجناح السعودي

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 10:44 مساءً كتب شريف احمد - حصل جناح المملكة العربية السعودية المشارك في إكسبو 2025 أوساكا على تصنيف ويل (WELL) للصحة والسلامة؛ ليكون الجناح الدولي الوحيد الحاصل على هذه الشهادة في إكسبو 2025 أوساكا.
وتسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، المفوض العام لجناح المملكة د. غازي بن فيصل بن زقر الشهادة من نائب الرئيس الأول، ورئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في المعهد الدولي للمباني الصحية جاك نونان، في حفل أقيم بالجناح السعودي، بحضور مدير جناح المملكة عادل فايز، ومدير العمليات والصيانة في الجناح بيان الحوطي.
وأشار إلى أن دمج معايير ويل للمباني الصحية في عمليات مرافق الجناح وتشغيلها يُجسد التزام جناح المملكة بتوفير أسس الصحة والسلامة للموظفين، فضلًا عن توفير تجربة لافتة للضيوف، عند زيارتهم للجناح، ويؤكد التزام وضع الصحة والرفاهية في صلب إدارة عمليات الجناح السعودي.
ويُعدّ تصنيف الصحة والسلامة ضمن شهادة (WELL)، معيارًا معترفًا به عالميًا يركز على تعزيز الصحة والرفاهية في البيئات المبنية، بالاستناد إلى البحوث العلمية الهادفة إلى تحسين الصحة البشرية عبر التدخلات التصميمية، والبروتوكولات والسياسات التشغيلية التي تعزز ثقافة الصحة والرفاهية.
ويهدف هذا النظام إلى إنشاء مساحات تعزز الصحة والسعادة والإنتاجية، ويديره المعهد الدولي للمباني الصحية (IWBI) لضمان التقييم والتحقق المستقلين.
وتأتي هذه الشهادة في إطار تميز جناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا، وتمثل تأكيدًا لتوافق الجناح مع المعايير العالمية للمباني المؤقتة من حيث تأثيرها في صحة شاغليها، وذلك في مختلف الفئات مثل جودة الهواء، وجودة المياه، والتغذية، والإنارة، واللياقة البدنية، والراحة، والصحة الذهنية.
الإبداع في تصميم الجناحوأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوض العام لجناح المملكة، أن حصول الجناح على شهادة (WELL)، يعكس الإبداع في تصميم الجناح المستدام، وتميّزه التشغيلي.
مميزات الجناح السعوديوصُمم جناح المملكة على يد شركة فوستر آند بارتنرز، وهو مستوحى من القرى السعودية التقليدية، ويتميز بسمات رئيسة أسهمت في حصوله على هذه الشهادة؛ إذ يدمج تصميمه الاستدامة في جميع أنحاء الموقع، ويتميز بالطاقة المتجددة، والمواد منخفضة الكربون، وواجهة مبتكرة مع ألواح حجرية خفيفة الوزن يمكن تفكيكها بسهولة، وإطار هيكلي قابل لإعادة الاستخدام يهدف إلى تقليل الأثر البيئي العام للجناح.
