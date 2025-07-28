أخبار من السعودية.. جامعة نجران تتيح التسجيل في برامج الدبلومات عن بعد "المدفوعة"

برامج الدبلومات بجامعة نجران

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 10:44 مساءً كتب شريف احمد - بدأت جامعة نجران ممثلةً بالكلية التطبيقية اليوم، في استقبال طلبات التسجيل ببرامج الدبلومات "مدفوعة القيمة" عن بُعد، للعام الجامعي 1447 هـ.ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2025/08/05م.وأوضحت الجامعة، أن البرامج تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المتخصصة، وتقديم خيارات تعليمية مرنة تتناسب مع تطلعات الراغبين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.وتشمل برامج الأمن السيبراني، والموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والسياحة والسفر، وإدارة موارد التراث، واللغة الإنجليزية، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات.وبينت أنه يمكن للراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول من خلال زيارة بوابة القبول للجامعة، مع أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان فرصة التسجيل.