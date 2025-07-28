أخبار من السعودية.. 20 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد المدينة المنورة

الجهود الرقابية على المساجد

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 09:29 مساءً كتب شريف احمد - كثّف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة جهوده الرقابية خلال شهر محرم 1447هـ.ونفذت ما يزيد عن عشرين ألف جولة رقابية ميدانية شملت الجوامع والمساجد في مختلف أحياء المدينة والمساجد بالمحافظات التابعة للمنطقة.ويأتي ذلك في إطار خطة الفرع للرقابة والمتابعة الميدانية، فيما تهدف الجولات التي ينفذها المراقبون والمراقبات إلى التأكد من جاهزية المساجد من حيث أعمال الصيانة والنظافة والتكييف، ومتابعة التزام منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين بأداء مهامهم.هذا إلى جانب رصد الملاحظات الفنية والتشغيلية، ورفعها عبر التقارير الدورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.وشملت الجولات تفقد المرافق الداخلية، والتأكد من توفر المياه ووسائل النظافة، وصلاحية وحدات الإنارة والتكييف.فضلا عن سلامة أنظمة الكهرباء والسباكة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمصلين وفق أعلى معايير السلامة والجودة.