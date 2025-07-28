مساند يطلق مفاجأة جديدة.. استقدام عاملة منزلية بالتقسيط الكامل ومن غير مقدم!

كشفت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر منصة مساند عن إطلاق خدمة جديدة تتيح استقدام العمالة المنزلية بدون دفعة أولى، مع إمكانية التقسيط الكامل وفق تسهيلات مرنة تتناسب مع دخل الأسر السعودية والمقيمين النظاميين.

استقدام عاملة منزلية بالتقسيط الكامل ومن غير مقدم!

وفقا لما كشفه البيان الرسمي الصادر عن "مساند"، فإن الخدمة الجديدة تتيح للعميل استقدام عاملة منزلية بدون دفعة مقدمة وسداد التكاليف بالكامل عبر أقساط شهرية ميسرة واختيار جهة التمويل المعتمدة المناسبة مباشرة من داخل المنصة.

الخدمة متاحة حاليا بالتعاون مع شركات تمويل مرخصة تقدم خطط سداد تمتد حتى 12 شهرا أو أكثر، دون الحاجة لزيارة فروع أو مكاتب وسيطة.

وأكدت إدارة مساند أن الخدمة متوفرة عبر المنصة الرسمية(musaned.sa)، ودعت الراغبين في الاستقدام إلى اختيار خدمة التقسيط من قائمة الخيارات أثناء تقديم الطلب، مشيرة إلى أن العروض قابلة للتحديث والتوسع قريبا سيشمل فئات وظيفية متعددة.