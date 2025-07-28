شكرا لمتابعة خبر عن فيصل بن فرحان: السلام يبدأ في المنطقة بإنصاف الفلسطينيين وإقامة دولتهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، أن المملكة تؤمن بأن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

وقدم بن فرحان خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أقيمت اليوم في نيويورك، الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد اعترافه بالدولة الفلسطينية، قائلاً: “جزيل الشكر لفرنسا على جهودها طيلة الأشهر الماضية في المشاركة للإعداد لهذا المؤتمر، والذي يشكل محطة مفصالية نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتجسيد رؤية عادلة ومستدامة للسلام في الشرق الأوسط، ونثمن في هذا الإطار إعلان الرئيس الفرنسي اعتراف بلاده بفلسطين، وهي خطوة تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة”.

وأضاف: “لقد حرصت المملكة منذ بداية الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وتصاعد الخطر في الضفة الغربية، على تقديم الدعم الفوري والمتواصل، سواء عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية، أو من خلال دعم أجهزة الأمم المتحدة مثل الأونروا واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، وكذلك السلطات الفلسطينية”.

وتابع وزير الخارجية قائلاً: “الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورًا”.

كذلك، أوضح أن المملكة وفرنسا أمنتا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين.

يُذكر أن أعمال “المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين” انطلقت اليوم الاثنين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة مشتركة سعودية – فرنسية.