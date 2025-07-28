الأرصاد: الدمام الأعلى حرارة اليوم وتفاصيل درجات الحرارة في مدن المملكة كافة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشير توقعات هيئة الأرصاد إلى أن مدينة الدمام سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بين مدن المملكة، وسط موجة حارة تمر بها معظم المناطق، مما يستدعي اتخاذ الحيطة من التعرّض للشمس لفترات طويلة. وتقدم الهيئة بيانات مفصلة لتفادي الأضرار الناجمة عن ارتفاع الحرارة، خاصة في المناطق الساحلية والحضرية. عبر موقع الخليج 365.

تحليل درجات الحرارة اليوم في مختلف مدن السعودية

أوضحت الأرصاد أن الدمام شهدت درجة حرارة قصوى بلغت حوالي 46 °C، تلتها الرياض ومدينة جدة بحوالي 44 °C، في حين تراجعت الحرارة شمالاً لتصل إلى 38 °C في تبوك ومدينة حائل. وشهدت المناطق الجنوبية، مثل أبها والطائف، جوًا معتدلاً نسبياً عند 32–34 °C، مما ساهم في تخفيف الشعور بالحر الشديد.

كما تم تسجيل نشاط نسبي في الرياح الجنوبية الغربية، مما ساعد على تخفيف حدة الحرارة عن المدن الساحلية، وزاد من الإحساس بالراحة المعنوية، رغم استمرار درجات الحرارة المرتفعة.

نصائح الأرصاد للتعامل مع الأجواء الحارة

دعت الأرصاد المواطنين إلى التقليل من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في ساعات الذروة بين 11 صباحًا و4 عصرًا، مع ضرورة شرب كميات كافية من الماء يوميًا. كما نصحت بارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة اللون، واستخدام واقيات الشمس عند اللزوم، وتجنب النشاط البدني القوي خارج المنزل.

وأكدت ضرورة الاهتمام بكبار السن والأطفال، وتقديم العناية الخاصة بهم، مع متابعة تطبيق “طقس العرب” أو الموقع الرسمي للأرصاد للحصول على تحديثات آنية حول تقلبات الطقس، والالتزام بالتنبيهات الخاصة بالصحة.