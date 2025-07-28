شكرا لمتابعة خبر عن الأجواء الماطرة تخدع سائقًا وتسقط مركبته في حفرة بعسير.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسبب خطأ تقديري في سقوط مركبة داخل حفرة مملوءة بمياه الأمطار في منطقة عسير، بعدما ظن قائدها أن المياه مجرد تجمع سطحي.

وأظهر مقطع فيديو السائق وهو يستمتع بالأجواء الماطرة قبل أن يُفاجأ بسقوط الجزء الأمامي من مركبته في حفرة عميقة مغطاة بالمياه، ما أدى إلى توقف السيارة وعلوقه بداخلها وسط ذهول الحاضرين، في حين طالب أحد المتواجدين بعدم تشغيل المحرك، محذرًا من تفاقم الوضع.

وأثارت الحادثة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا مواطنون إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الأجواء الممطرة.