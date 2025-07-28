الارشيف / اخبار السعوديه

سفارة المملكة بالصين: قرار الإعفاء من التأشيرة لا يشمل حاملي الجوازات الخاصة

الرياض - علي القحطاني - نبهت سفارة المملكة في الصين بالفئات غير المشمولة بقرار الإعفاء تأشيرة الدخول للبلاد.

وأضافت السفارة أن الصين قررت إعفاء حاملي الجواز السعودي العادي من تأشيرة الدخول للبلاد ابتداءً من تاريخ 9 يونيو 2025م حتى 8 يونيو 2026 لغرض السياحة أو التجارة أو زيارة الأقارب والأصدقاء أو العبور لمدة إقامة لا تزيد عن 30 يوماً.

وأشارت إلى أن قرار الإعفاء من التأشيرة المشار إليها يشمل فقط حاملي الجوازات العادية.

وأكدت أنه على المواطنين حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بضرورة استخراج التأشيرة اللازمة قبل زيارتهم للصين.

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

