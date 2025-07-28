قطر.. رصد مخالفة مرورية خطيرة عبر الرادارات الذكية وغرامة 2000 ريال بانتظار السائقين المتجاوزين لهذا السلوك الجديد!

أعلنت الداخلية القطرية عن تفعيل أنظمة الرادارات الذكية لرصد مخالفة مرورية تتعلق بـالقيادة المتهورة أو التجاوز الخطر أو الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وهي سلوكيات تسببت في السابق في مئات الحوادث والضحايا.

غرامة فورية تصل إلى 2000 ريال قطري

بحسب ما أعلنته الإدارة العامة للمرور، فإن أي سائق يتم رصده وهو يخالف هذا القانون سيتعرض مباشرة لغرامة مالية تبدأ من 500 ريال وتصل حتى 2000 ريال، وفق درجة الخطورة وتكرار المخالفة، وذلك دون حاجة لإيقافه أو تحذيره ميدانيا، إذ تقوم الرادارات الذكية بتوثيق المخالفة وإصدار العقوبة إلكترونيا.

شددت الجهات الرسمية في قطر جميع السائقين، سواء مواطنين أو مقيمين أو زائرين، إلى الالتزام بالقواعد المرورية، مؤكدة أن الحملات الرقابية لن تتقاعس مع أي سلوك يعرض الأرواح للخطر، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الجميع، لا الغرامة فقط.