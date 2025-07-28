شروط وخطوات الحصول على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يقدم لكم موقع الخليج 365 تفاصيل شاملة حول برنامج الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية لعام 2025، وهو أحد المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على سكن ملائم بدعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الجهات المعنية.

ما هو برنامج الإسكان التنموي؟

برنامج الإسكان التنموي هو أحد مشاريع وزارة الإسكان السعودية، ويستهدف الفئات الأشد حاجة في المجتمع، وعلى رأسهم مستفيدو الضمان الاجتماعي، لتوفير مساكن مناسبة إما عن طريق التمليك أو الإيجار المدعوم.

ويُعد هذا البرنامج جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.

الفئات المستفيدة من الإسكان التنموي

يشمل البرنامج الأسر المستحقة للدعم السكني من المسجلين في الضمان الاجتماعي وغير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة أو شراء المنازل من السوق العقاري.

وتُعطى الأولوية للأسر الأكثر حاجة، مثل الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة وكبار السن.

شروط التقديم على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

للحصول على الدعم السكني عبر البرنامج، يجب توفر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون من المسجلين في الضمان الاجتماعي.

ألا يمتلك سكنًا مناسبًا وقت تقديم الطلب.

أن يكون عمر المتقدم 25 عامًا فأكثر.

الإقامة الدائمة في المملكة.

عدم الاستفادة من برامج إسكانية سابقة.

خطوات التسجيل في برنامج الإسكان التنموي

يمكن التقديم على البرنامج عبر منصة “سكني” باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع الإسكان التنموي عبر sakani.sa. تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني. تعبئة النموذج الخاص بالإسكان التنموي. إرفاق المستندات المطلوبة (بطاقة الهوية، شهادة الضمان، بيانات الدخل). تأكيد البيانات وإرسال الطلب. انتظار نتائج التحقق من الأهلية.

نوع الدعم المقدم عبر الإسكان التنموي

يوفر البرنامج نوعين من الدعم:

دعم إيجار: حيث توفر الوزارة وحدات سكنية جاهزة للإيجار بمقابل رمزي.

حيث توفر الوزارة وحدات سكنية جاهزة للإيجار بمقابل رمزي. دعم تمليك: عبر توفير مساكن ممولة ضمن مبادرة التمويل المدعوم بالتعاون مع جهات التمويل.

متى تظهر نتائج القبول؟

بعد التقديم، تقوم الجهات المختصة بدراسة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، وفي حال القبول، يتم التواصل مع المتقدم لتحديد نوع الوحدة السكنية المناسبة وآلية الاستلام.

كيف يتم التواصل مع الإسكان التنموي؟

يمكن التواصل مع مركز خدمة المستفيدين عبر الرقم الموحد 199090، أو من خلال حسابات “سكني” الرسمية على مواقع التواصل، أو عبر زيارة أحد فروع وزارة الشؤون البلدية والإسكان.