السعودية تؤكد التزامها بحل الدولتين في مؤتمر أممي بنيويورك

بيروت - نادين الأحمد - جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التأكيد على أن مشاركة المملكة في رئاسة المؤتمر الدولي حول تنفيذ حل الدولتين، إلى جانب الجمهورية الفرنسية، تنطلق من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحرصها المستمر على تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.

قيادة سعودية تدفع نحو السلام الشامل

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أوضح الأمير فيصل أن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تركز على ترسيخ مبادئ السلم والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي امتدت لعقود بسبب الاحتلال الإسرائيلي المستمر، والذي تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين الأبرياء.

مؤتمر دولي في نيويورك لتفعيل حل الدولتين

وأشار سموه إلى أن رئاسة السعودية وفرنسا للمؤتمر الوزاري رفيع المستوى، الذي يُعقد هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يمثل دفعة قوية نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق السلام والاستقرار للمنطقة.

استكمال لمبادرات سابقة وتحالفات استراتيجية

وبيّن وزير الخارجية أن هذا المؤتمر يُعد امتدادًا لمبادرة التحالف الدولي التي أطلقتها السعودية بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2024، إلى جانب جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة التي تسعى إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام دائم وعادل يضمن مستقبلًا أفضل للمنطقة بأسرها.

المملكة تواصل جهودها الدولية

تؤكد المملكة، من خلال هذه المبادرات والتحالفات، التزامها الدائم بالقضية الفلسطينية، وسعيها الفعّال لإنهاء الصراع المزمن في الشرق الأوسط، وتمكين الفلسطينيين من بناء دولتهم المستقلة، في ظل أمن واستقرار يفتحان آفاق التنمية والازدهار لكافة شعوب المنطقة.