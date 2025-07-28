تابع الان خبر السعودية تحصد 4 جوائز في أولمبياد الأحياء الدولي 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حقق المنتخب السعودي للأحياء إنجازًا علميًا متميزًا، بعد فوزه بأربع جوائز في النسخة الـ36 من أولمبياد الأحياء الدولي (IBO 2025)، الذي أُقيم في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 20 إلى 27 يوليو الجاري، بمشاركة 308 طالبًا وطالبة يمثلون 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ميدالية فضية وبرونزيتان وشهادة تقدير

أسفرت النتائج النهائية عن فوز المنتخب السعودي بميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين، إلى جانب شهادة تقدير، لتُضاف هذه الجوائز إلى سجل المملكة المشرف في المنافسات العلمية الدولية.

تدريب مكثف بإشراف “موهبة” ووزارة التعليم

وجاء هذا الإنجاز ثمرة لبرنامج تأهيلي متكامل بلغ أكثر من 2800 ساعة تدريبية لكل طالب، أعدته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، في إطار دعم المملكة للمواهب الوطنية في مختلف التخصصات العلمية.

أسماء الطلاب الفائزين بالجوائز

الميدالية الفضية: عبدالله هاجد السبيعي (إدارة تعليم الطائف)

عبدالله هاجد السبيعي (إدارة تعليم الطائف) الميداليتان البرونزيتان: حمزة محمد باعيسى (تعليم الرياض)، زياد أحمد النمري (تعليم الهيئة الملكية بينبع)

حمزة محمد باعيسى (تعليم الرياض)، زياد أحمد النمري (تعليم الهيئة الملكية بينبع) شهادة التقدير: حسن عبدالله البحار (تعليم الرياض)

تزايد رصيد المملكة في الأولمبياد

منذ انطلاق مشاركة المملكة في أولمبياد الأحياء عام 2022، ارتفع رصيدها إلى أربع ميداليات فضية، وسبع ميداليات برونزية، وأربع شهادات تقدير، وهو ما يؤكد على التقدم النوعي في مستوى الطلبة السعوديين في مجال علم الأحياء.

أقدم المسابقات العلمية العالمية

يُعد أولمبياد الأحياء الدولي من أقدم وأهم المسابقات العلمية على مستوى العالم، وقد أُقيم لأول مرة عام 1990 في جمهورية التشيك، ويستهدف الطلبة الموهوبين في المرحلة الثانوية من خلال اختبارات نظرية وعملية متقدمة تعزز التفكير التحليلي ومهارات حل المشكلات.