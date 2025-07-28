أخبار من السعودية.. منصة قبول تحدد موعد تواصل الجامعات مع المقبولين

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 02:54 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت منصة قبول أن الجامعات والكليات ستبدأ بالتواصل مع جميع الطلبة المقبولين لتزويدهم بالمعلومات والخطوات اللازمة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، والمقرر بدايته في 24 أغسطس 2025 الموافق 1 ربيع الأول 1447هـ.

وأوضحت المنصة أن رسائل القبول ستصل المقبولين عبر أرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني، متضمنة تعليمات الخول إلى بوابة النظام الأكاديمي الخاص بكل جامعة.

وأسدلت المنصة الوطنية للقبول الموحد ”قبول“ الستار بنهاية السبت الماضي، على الفترة الإضافية التي كانت قد أتاحتها للطلاب والطالبات. إشادة بآليات قبول

وفي حديثهم، أشاد أولياء الأمور بمنصة ”قبول“ باعتبارها خطوة مميزة في تنظيم عملية قبول خريجي الثانوية هذا العام، حيث أتاحت المقاعد الدراسية بشفافية وفقاً للنسب الموزونة.

لكنهم أضافوا أن تحديد مدة 10 أيام فقط للفرص الإضافية لم يكن كافياً، نظراً لعدم صدور الإعلانات النهائية للقبول في القطاعات العسكرية، وهو ما يضع العديد من الطلاب وأسرهم في حيرة.

وأشاروا إلى أن تمديد عمل المنصة لن يؤثر سلباً على الطلاب الذين استقروا وقاموا بتأكيد قبولهم على رغباتهم الأولى، بينما سيمنح فرصة ثمينة لمن هم في قوائم الانتظار.

وتنتهي اليوم الفترة الإضافية التي كانت قد أتاحتها منصة قبول للطلاب والطالبات الراغبين في حجز مقاعدهم بالجامعات والكليات الحكومية أو الحصول على فرصة ضمن برامج الابتعاث. وتُمثل هذه الساعات الأخيرة فرصة حاسمة لا يمكن تعويضها لشريحة واسعة من المتقدمين.

وأُعلنت هذه المهلة الإضافية بهدف منح فرصة ثانية للطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على قبول خلال المراحل السابقة، بالإضافة إلى أولئك الذين يسعون إلى تحسين خياراتهم التي تم قبولهم فيها مبدئيًا والانتقال إلى رغبات أفضل. ويشمل ذلك كافة مسارات التعليم العالي المتاحة عبر المنصة من تخصصات جامعية مختلفة ومقاعد للابتعاث الخارجي.

وفي هذا السياق، جددت منصة ”قبول“ دعوتها لجميع المتقدمين الذين لم يستقروا على خيار نهائي بضرورة استثمار هذه المرحلة بشكل فوري، وحثتهم على الدخول إلى حساباتهم الشخصية لتعديل أو رفع خياراتهم المتاحة.

وأكدت المنصة على أهمية أن تتناسب هذه التعديلات مع المقاعد التي لا تزال شاغرة في مختلف الجامعات أو برامج الابتعاث، لزيادة فرصتهم في تأمين مستقبلهم الأكاديمي قبل انتهاء المهلة المحددة اليوم.